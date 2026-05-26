«Спящий» вклад: что это такое, как проверить, как не потерять деньги

В российских банках скапливается колоссальная сумма невостребованных средств, которая, по некоторым оценкам, может достигать триллиона рублей. Речь идет о так называемых «спящих» вкладах — счетах, по которым годами не проводится никаких операций, а связь с их владельцами полностью утеряна. NEWS.ru рассказывает, кому принадлежат забытые деньги, могут ли банки присвоить их себе и как вернуть потерянные сбережения, в том числе наследникам.

Что такое «спящий» вклад и откуда он берется

Как рассказал NEWS.ru экономист, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Олег Николаев, официального термина «спящий вклад» в российском законодательстве не существует. Чаще всего используются формулировки «невостребованный вклад» или «неактивный счет». Как правило, это срочный депозит, по которому в течение 2–3 лет не было ни одной операции: пополнения, снятия или даже запроса от владельца.

Вот основные причины появления таких счетов:

вкладчик забыл о счете (например, открыл его давно и перестал пользоваться);

человек переехал в другую страну и потерял связь с банком;

владелец скончался, а наследники не знают о существовании денег или не вступили в права наследования;

произошла смена фамилии или паспортных данных без уведомления банка, из-за чего возникли сложности с идентификацией клиента.

По словам преподавателя кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Санакоева, средства на таких счетах продолжают оставаться законной собственностью клиента (или его наследников). При этом масштаб явления впечатляет.

«Оценочная сумма денег, „замороженных“ на неактивных вкладах, может достигать триллиона рублей», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Как обнаружить «забытый» вклад

Самый простой способ — свериться с данными в личном кабинете Федеральной налоговой службы (ФНС), советует Санакоев. Там отображаются наименования банков и счета, которые когда-либо открывались на ваше имя.

Если вы вступаете в наследство, запросить информацию о «спящих» вкладах умершего может нотариус, отметил эксперт. Получив нотариальный запрос, банк обязан предоставить доступ к счетам.

Почему счет «засыпает» и как этого избежать

Чтобы ваш депозит не пополнил ряды невостребованных, достаточно соблюдать простые правила:

регулярно заходите в личный кабинет банка и запрашивайте выписки по старым счетам;

контролируйте статус старых банковских карт;

своевременно уведомляйте банк о смене паспортных данных, фамилии или адреса.

Денежные средства на «спящих» счетах могут быть утрачены по нескольким причинам. Во-первых, банк может ввести комиссию за обслуживание — со временем она способна обнулить остаток, после чего кредитная организация закроет счет. Во-вторых, инфляция постепенно обесценивает деньги: пока они лежат без движения, их покупательная способность неуклонно снижается, отметил Санакоев.

Что банк имеет право сделать со «спящим» вкладом

По словам Николаева, после окончания срока депозита его могут автоматически продлить, но уже на гораздо менее выгодных условиях, например со ставкой 0,01% годовых. Затем начинается период ожидания — обычно три года. Владелец или его наследники в любой момент могут прийти, подтвердить свои права и забрать деньги. Если за три года никто не объявился, банк через суд закрывает счет и переводит средства на специальный счет в Центробанке РФ, пояснил Николаев. Там они хранятся бессрочно: даже через 50 лет владелец или его наследники смогут получить их, предоставив документы.

Важно, что банк не имеет права просто присвоить деньги себе или отправить их в бюджет — это запрещено. Но пока вклад «спит», банк спокойно пользуется этими средствами для своих нужд, например выдает кредиты. Ему это выгодно, а вот вкладчик рискует потерять деньги из-за комиссий и инфляции.

