В Госдуме допустили, что Запад «сам привезет» Зеленского в Россию

Страны Запада могут изменить отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда он, по их мнению, перестанет быть востребованным, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, после утраты политической необходимости западные государства постараются дистанцироваться от украинского лидера.

Он отметил, нужда в Зеленском может исчезнуть уже в ближайшее время. Глава думского комитета также предположил, что западные страны не станут самостоятельно разбираться с дальнейшей судьбой Зеленского, а попытаются остаться в стороне. Картаполов добавил, что Запад предпочтет максимально отстраниться от ситуации и переложить ответственность на других.

Ранее Зеленский пожаловался на недостаточный уровень поддержки со стороны США в вопросах укрепления обороноспособности страны. На своей странице в соцсети он также указал на предупреждения России о дальнейших действиях, на фоне которых обсуждается защита воздушного пространства. По его словам, диалог по усилению систем ПВО ведется с разными международными партнерами, однако с США уже длительное время отсутствует прогресс в расширении производства средств противоракетной обороны.