Будут воевать веками: почему Зеленский так упорно уничтожает Украину

Постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что примирение его страны с Россией невозможно: Киев готов воевать десятилетиями или даже веками. При этом переговоры между двумя странами при посредничестве США также зашли в тупик, что открыто признают в Вашингтоне. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: в затягивании боев заинтересованы как украинские власти, так и западные структуры. Чего они добиваются и можно ли принудить Украину к миру — в материале NEWS.ru.

Что Мельник сказал о мире с Россией

На экстренном заседании Совета безопасности ООН, созванном Москвой после террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске (ЛНР), постпред РФ при организации Василий Небензя предложил украинскому представителю Андрею Мельнику посетить Россию. Дипломат предположил, что у того вряд ли найдется желание это сделать.

Мельник в ответ действительно отказался. По его словам, он не намерен приезжать в РФ даже после того, как украинский конфликт завершится. Украинский постпред в ООН сказал, что никакого мира между двумя странами не будет «десятилетиями, а возможно, и веками».

Кандидат социологических наук Игорь Кузнецов в беседе с NEWS.ru назвал такую риторику ожидаемой.

«Украинские элиты не хотят мириться ровно потому, что их страна изначально строилась как альтернативный проект „анти-Россия“. Пока РФ существует, Украине как государству не будет покоя», — объяснил он.

По словам аналитика, в свое время украинцев буквально «зомбировали», объявив их отдельной нацией.

«Ты не русский, не грек, не еврей, ты — украинец. А значит, должен воевать за Украину в границах как минимум 1991 года. Вот такой сейчас у украинской власти посыл, поэтому она и не хочет диалога», — полагает Кузнецов.

Кирилл Буданов

Эту точку зрения фактически подтверждает недавнее заявление главы офиса президента Украины Кирилла Буданова, по мнению которого его страна якобы имеет право «властвовать» над Россией, так как считает себя «истинной Русью».

«Следуя логике Буданова, никакого мира с Россией, пока есть Украина, не может быть по определению. Ведь если Украина „должна властвовать“ над Россией, значит, с Россией нужно воевать, пока она в принципе существует», — заметил Кузнецов.

Почему зашли в тупик переговоры РФ и Украины

Чуть больше года назад возобновились прямые переговоры Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта — это произошло после трех с лишним лет перерыва. Три раунда встреч прошли в Стамбуле: их результатом стали договоренности о масштабных обменах пленными, а также начало обсуждений меморандумов обеих стран о том, как они видят процесс урегулирования.

В начале 2026 года состоялись несколько раундов диалога при участии США. Однако сейчас переговоры поставлены на паузу. На днях американский госсекретарь Марко Рубио рассказал, что Вашингтон готов участвовать в дискуссиях между РФ и Украиной, однако не заинтересован в «бесконечных встречах» по урегулированию, которые никуда не ведут. Вместо этого, по его словам, американские власти выступают за конструктивный и продуктивный диалог.

Политолог, член Совета по правам человека при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что проблема на самом деле куда глубже и заключается в заинтересованности различных западных структур в продолжении украинского конфликта.

Военнослужащие ВСУ

«Американский и европейский ВПК, чиновники, обеспечивающие их заказами для ВСУ, стартапы Илона Маска — в боях заинтересованы очень серьезные и влиятельные люди. Поэтому, например, глава Пентагона Питт Хегсет недавно прилетал в Киев, даже несмотря на мирные инициативы президента Дональда Трампа», — объяснил он.

Как усадить Украину за стол переговоров

В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине с применением «Орешника» в ответ на атаку ВСУ в Старобельске. После этого президент республики Владимир Зеленский призвал зарубежных партнеров Киева активизировать усилия по поиску решений для урегулирования конфликта.

Однако Безпалько считает, что никакой мир официальной украинской власти не нужен. И на то есть несколько причин.

«Первая и главная: конфликт — это способ украинских элит удержаться у власти. Если будет заключен мир, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни Буданов, ни даже Мельник на своих местах не останутся, и они это понимают», — считает собеседник.

Своими громкими заявлениями в адрес РФ, полагает он, украинские политики и дипломаты пытаются «приободрить» внешних и внутренних сторонников продолжения боевых действий.

«Они показывают им: смотрите, мы не сдаемся. Ничего другого они говорить и не могут», — добавил Безпалько.

Еще один важный фактор — конфликт давно стал для Киева средством обогащения: украинские элиты нуждаются в зарубежной военной помощи, поэтому заключать мир с РФ им невыгодно, уверен аналитик.

«Проект „процветания Украины“ за $800 млрд никакой поддержки у партнеров Киева не нашел. Зато €90 млрд на войну европейцы дают. А значит, и заявления должны быть воинственными, и сама война должна продолжаться. Иначе на какие средства киевскому режиму жить?» — задался риторическим вопросом Безпалько.

Военнослужащие ВСУ

По словам Кузнецова, заложниками политики властей в Киеве стали обычные украинцы — по крайней мере, те, что не успели уехать на Запад.

«Им придумали альтернативную историю, придумали национальную идентичность, рассказали о „великой Украине“, включающей Крым и Донбасс, хотя исторически это российские земли, и отправили воевать», — пояснил социолог.

И он, и Безпалько уверены: даже если будет заключен мир, но украинское государство с его нынешней идеологией сохранится, то оно рано или поздно снова соберется воевать — и Запад ему в этом поможет.

«В своем нынешнем виде украинское государство не может быть иным. Поэтому от него нужно избавиться», — резюмировал Кузнецов.

