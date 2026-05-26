Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 01:11

Скандальная аудиозапись заставила уволиться и.о. главы Минкульта Румынии

Agerpres: румынский министр Иштван покинул пост после публикации аудио

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Исполняющий обязанности министра культуры Румынии Деметер Андраш Иштван подал в отставку после появления в прессе аудиозаписи, в которой ему приписывают использование нецензурной лексики в адрес национальных интересов страны, сообщает агентство Agerpres. Андраш вошел в состав правительства по предложению партии «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR), которая входит в правящую коалицию.

Председатель UDMR Келемен Хунор потребовал от Андраша ухода с поста и публичных извинений. Другие руководители партии также дистанцировались от его заявлений.

По данным агентства, разговор относится к 2012 году и связан с покупкой Radio Chișinău. Сам Андраш заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить подлинность записи. По его словам, ему приписали заявления, которых он не помнит.

Ранее экс-глава румынского МИД Андрей Марга заявил, что модернизация Румынии и развитие демократии возможны только при нормализации отношений с Россией, Китаем и Турцией. Он отметил это на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что вызвало удивление у местных жителей, подчеркнули в источнике.

Европа
Румыния
Деметер Андраш Иштван
отставка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА
Россия обозначила главное условие диалога с Евросоюзом
Депутат назвал способ снизить количество инцидентов с собаками
США срочно ищут вольфрам для производства оружия
Путин утвердил документ о прекращении соглашения о помощи беженцам
Скандальная аудиозапись заставила уволиться и.о. главы Минкульта Румынии
Эксперты сообщили о новой волне романтических интернет-афер
ФСБ сорвала теракт НАТО в Усть-Луге: партнеры Киева в ЕС ответят по полной
В иранском городе прогремела серия взрывов
Стало известно, когда школьники будут писать ВПР в 2027 году
«Эту выскочку»: Константинов резко высказался о заявлениях Каллас
Индия массово закупается нефтью из Африки и Латинской Америки
Косметолог развеяла главные мифы о «натуральной» косметике
СК сообщил о результатах поисков Усольцевых
Госпитализация матери, слухи о дочери, космос: как живет Юлия Пересильд
Лавров обсудил с Рубио Кубу и Ормузский пролив
Эксперт оценил вероятность срыва сделки США и Ирана
Гамлет в фольге, Достоевский в унитазах: топ-7 самых скандальных спектаклей
Зеленский пожаловался на США из-за предупреждения России
Жителям Ирана возвращают интернет
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.