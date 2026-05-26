Исполняющий обязанности министра культуры Румынии Деметер Андраш Иштван подал в отставку после появления в прессе аудиозаписи, в которой ему приписывают использование нецензурной лексики в адрес национальных интересов страны, сообщает агентство Agerpres. Андраш вошел в состав правительства по предложению партии «Демократический союз венгров Румынии» (UDMR), которая входит в правящую коалицию.

Председатель UDMR Келемен Хунор потребовал от Андраша ухода с поста и публичных извинений. Другие руководители партии также дистанцировались от его заявлений.

По данным агентства, разговор относится к 2012 году и связан с покупкой Radio Chișinău. Сам Андраш заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой проверить подлинность записи. По его словам, ему приписали заявления, которых он не помнит.

Ранее экс-глава румынского МИД Андрей Марга заявил, что модернизация Румынии и развитие демократии возможны только при нормализации отношений с Россией, Китаем и Турцией. Он отметил это на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что вызвало удивление у местных жителей, подчеркнули в источнике.