25 мая 2026 в 06:19

Президент Сербии Вучич допустил свою отставку

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может в ближайшее время уйти в отставку, передает телеканал N1. Об этом сербский лидер сообщил во время визита в Китай.

При этом Вучич отметил, что не собирается сокращать свои полномочия по примеру бывшего главы государства Бориса Тадича. Кроме того, он анонсировал проведение собраний правящей Сербской прогрессивной партии, которые запланированы с 26 по 28 июня.

По словам президента, главным итогом мероприятий станут обращения к населению. Вучич подчеркнул, что важнее будет содержание посланий гражданам, а не количество участников встреч.

Ранее Вучич, будучи на саммите Европейского политического сообщества в Албании, заявил, что коллективный Запад в прежнем понимании более не существует. По его словам, это раскрывает для страны перспективы по более глубокому прогрессу на пути присоединения страны к Евросоюзу.

Тогда же Александр Вучич заявил, что Сербия намерена ускорить процесс вступления в Европейский союз, несмотря на критику со стороны западных стран после его визита в Москву 9 мая. Вучич заверил, что Белград станет активнее продвигаться по пути реформ, необходимых для евроинтеграции.

