Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 мая

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 25 мая?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 25 мая

Мирная жительница села Зиборовка Белгородской области получила тяжелое ранение в руку во время атаки украинского дрона, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник. В момент удара она вместе с мужем сажала картошку в огороде.

«Сажали картошку. По рации услышали, что летит дрон. Рядом сад, мы в сад убегать. Мы уже почти забежали в сад и видим, что из-за посадки он летит. Он нас тоже, видимо, увидел. Мы забежали уже в кусты, но он подлетел, закружил и прямо над нами взорвался», — заявила пострадавшая.

Оператор беспилотника ВСУ не мог не видеть, что перед ним мирные жители, уточнила женщина. По ее словам, дрон преследовал их, несмотря на попытку спрятаться в саду.

Кроме того, Ярославская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в Telegram-канале. По его словам, временно перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

«Наш регион подвергся вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал Евраев.

Также в Никитовском районе Горловки после атаки ВСУ повреждено учреждение культуры, сообщил глава города Иван Приходько в мессенджере МАКС. Информации о пострадавших не поступало.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки повреждено учреждение культуры», — написал Приходько.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Адыгее был введен режим беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе МЧС России. Решение принято для информирования населения и повышения мер безопасности в регионе, отметили в ведомстве.

«Беспилотная опасность объявлена на территории Республики Адыгея», — сказано в публикации.

Кроме того, число погибших в Старобельске увеличилось до 21 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЛНР. Спасатели завершили работы на месте происшествия и извлекли все тела из-под завалов.

«Всего пострадали 63 человека, из которых 21 погиб», — сказано в сообщении.

Также беспилотник взорвался в центре Луганска, сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. По его словам, дрон ВСУ атаковал самый центр столицы региона — место, где обычно собирается молодежь и гуляют родители с детьми.

«В то время как республика переживает чудовищный удар по студенческому общежитию в Старобельске, неонацисты продолжают бить по мирным городам. Беспилотник ВСУ атаковал самый центр Луганска», — написал он.

Губернатор уточнил, что БПЛА сдетонировал около аптеки и цветочного магазина, рядом с популярной кофейней. Легкие ранения получили два человека, их оперативно госпитализировали.

Читайте также:

Аномалии и сигнал с телефона: новые подробности об исчезновении Усольцевых

Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше

Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 мая