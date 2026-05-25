25 мая 2026 в 05:02

Самолет с главой МО Британии потерялся у границы с РФ

Times: самолет министра обороны Британии потерял GPS-сигнал у границы с РФ

Фото: Silas Stein/Global Look Press
Самолет с министром обороны Великобритании Джоном Хили на борту потерял сигнал системы глобального позиционирования GPS во время полета рядом с российской границей, сообщила газета The Times. Это случилось 21 мая во время возвращения британской делегации из Эстонии.

Хили посещал расположение британских войск на юго-востоке страны. Вместе с министром находились военные советники, неназванный трехзвездный генерал, а также журналист и фотографы.

По данным СМИ, спутниковый сигнал на борту Dassault Falcon 900LX исчез во время полета. Чтобы его восстановить, понадобилось перезагрузить систему, однако в воздухе этого не стали делать. В результате пилот на протяжении примерно трех часов использовал инерциальную навигационную систему, которая работает без внешних сигналов. На самолете частично перестала работать приборная панель, а пассажиры столкнулись с проблемами подключения к интернету.

Ранее два британских истребителя F-35 застряли на острове Терсейра в Атлантическом океане из-за поломки. Речь идет о новых воздушных судах, которые совершали свой первый полет.

