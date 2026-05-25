Суд на 3 млн, поддержка Кологривого, личная жизнь: как живет Самбурская

Актриса и певица Настасья Самбурская продолжает творческую деятельность в России. Что известно о ее иске в суд, как складывается личная жизнь артистки?

За что Самбурская засудила одного блогера

Самбурская выиграла дело в отношении уроженца Кемерово и блогера Алексея Псковитина из дуэта Nemagia, пишет VSE42.RU со ссылкой на объединенный пресс-центр кузбасских судов. Знаменитость подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Решение было вынесено 19 мая.

Самбурская обратилась в суд из-за видео, в котором есть информация, не соответствующая действительности и порочащая ее честь и достоинство. Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 3 млн рублей. Уточняется, что коллектив Nemagia распался еще в 2019 году.

Поддержка Кологривого

Самбурская подвергла резкой критике блогера Екатерину и назвал ее скучной. Артистка в соцсети оставила комментарий под постом инфлюенсера, которая продемонстрировала свою личную переписку с актером Никитой Кологривым. Это и вызвало резко негативную реакцию у Самбурской.

«Когда сама по себе ты невероятно скучная и ничем, кроме личика, не примечательна, то единственный способ хоть как-то о себе заявить — это выставить личную переписку и показать свою значимость через косвенное соприкосновение с известным человеком. Сочувствую», — написала певица.

В своем посте Екатерина рассказала, что Кологривый сначала написал ей сообщение, в котором поинтересовался, есть ли у нее романтические отношения. После того как блогер честно ответила, что ее сердце занято, актер, по ее словам, повел себя «как настоящий джентльмен» и заблокировал ее.

Личная жизнь Самбурской

Настасья Самбурская в 2017 году связала себя узами брака с актером Кириллом Дыцевичем, однако уже спустя год пара развелась.

При этом, по словам актрисы, они «разошлись на седьмой день брака», у молодых людей были конфликты, во время одного из которых супруг ударил ее.

Летом 2024 года Самбурская сообщила, что состоит в отношениях. Певица рассказала, что познакомилась с возлюбленным в самолете. В апреле 2025-го она призналась, что им пришлось расстаться из-за ее нежелания рожать.

«Наверное, это был самый лучший мужчина, которого я встречала в жизни. Но у меня начался мой поток, карьера пошла вверх, и я поняла, что не могу сейчас отказаться от этого в пользу семьи. Не готова. К тому, чтобы было так, как теперь, я шла 20 лет. И не знаю, сколько это продлится. И мне пришлось с ним расстаться. Он давно не мальчик, ему нужно было здесь и сейчас рожать детей. Возможно, я пожалею, но это мой путь и мой выбор», — рассказала она.

