В аэропорту Иваново ввели ограничения на полеты

В аэропорту Иваново Южный ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Подробностей о сроках действия ограничений пока не приводится.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе Росавиации. Данные меры несли временный характер и были необходимы для безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

До этого временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Меры носили временный характер. Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений. Также запрет вводился и на полеты в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика.

Кроме того, в Пензенской области официально вводился план «Ковер». В связи с особым режимом в аэропорту действовали ограничения на прием и вылет самолетов. Все службы и профильные ведомства работали по инструкциям, предусмотренным для подобных ситуаций.