Новый герой Москвы! «Спартак» в пятый раз завоевал Кубок России по футболу

24 мая на стадионе «Лужники» в суперфинале Кубка России встретились московский «Спартак» и «Краснодар». Как команды играли в текущем сезоне, кто забрал трофей, что сказали тренеры после встречи — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и «Краснодар» выступали в текущем сезоне

«Спартак» довольно слабо провел первую часть чемпионата России. После увольнения Деяна Станковича и прихода Хуана Карлоса Карседо команда преобразилась. «Спартак» до последнего боролся за медали в Российской премьер-лиге (РПЛ). В 30-м туре красно-белым нужно было обыграть махачкалинское «Динамо» и надеяться, что «Локомотив» проиграет ЦСКА. Железнодорожники уступили (1:3), а вот «Спартак» не сумел набрать три очка (0:0).

В суперфинал Кубка России спартаковцы вышли через Путь регионов. В нижнюю сетку их отправило «Динамо» (2:5, 1:0). На пути к решающему матчу «Спартак» оказался сильнее «Зенита» (0:0, 7:6 по пенальти) и ЦСКА (1:0).

«Краснодар» упустил чемпионство практически на самом финише. В 29-м туре команда Мурада Мусаева приехала в Москву, где уступила «Динамо» (1:2). Эта осечка позволила «Зениту» захватить лидерство, которое он уже не опустил. Все то же «Динамо» было соперником «быков» и в финале Пути РПЛ — «Краснодар» оказался сильнее по пенальти (0:0, 0:0, 6:5 пен.).

Кто выиграл Кубок России по футболу

Перед матчем в чаше стадиона выступали Надежда Кадышева с сыном Григорием, а также DJ Groove. Гимн Российской Федерации перед стартовым свистком прозвучал в исполнении сводного хора, представляющего народы России. Трибуны «Лужников» были заполнены до отказа — решающая игра собрала 72 978 зрителей. Это стало рекордом Кубка России в финальных стадиях.

«„Лужники“ становятся нашим „Уэмбли“. Большие матчи получают какую-то дополнительную энергию от трибун и осознания игры на главном стадионе страны. Прожектора и атмосфера куда строже наказывают за ошибки и сильнее помогают смелости. Раскрутка матча и шоу вокруг выводят матч уже и в культурное событие. Блеск!» — сказал после матча комментатор Первого канала Денис Казанский.

Энергия от трибун зарядила футболистов с самого начала. Первый момент возник уже на 15-й секунде: спартаковец Жедсон Фернандеш прорвался по флангу и прострелил в штрафную — Маркиньос не смог дотянуться до мяча. Через четыре минуты своим шансом не воспользовался «Краснодар». Жуан Батчи длинной передачей нашел на противоположном фланге Никиту Кривцова, который должным образом не подстроился под мяч.

Первый по-настоящему классный момент создали «быки»: на 27-й минуте Дуглас Аугусто бил практически из вратарской, но с ударом справился уверенно проводящий весенний отрезок Александр Максименко. Но первым отличился «Спартак» — аргентинец Пабло Солари сумел переправить мяч в ворота после очередного прострела в штрафную от соотечественника Эсекьеля Барко. Практически сразу снова пришлось вступать в игру Максименко: Батчи здорово метил в сторону дальней «девятки». Как и полагается финальному матчу, борьбы во встрече было много: арбитр встречи Инал Танашев показал игрокам в сумме девять желтых карточек, а первая случилась сразу после вынужденной замены «Спартака»: вместо Александра Джику вышел Кристофер Мартинс.

Второй тайм начался с двух моментов красно-белых. Сначала Жедсон не смог убежать один на один со Станиславом Агкацевым, а его последующий удар был заблокирован, а затем неудачно пробил и Маркиньос. А на 57-й минуте счет стал 1:1. После классно разыгранной комбинации на ворота «Спартака» вывалился Дуглас Аугусто, который перекинул Максименко. До конца основного времени красно-белые имели еще несколько моментов, а самый красивый случился на 68-й минуте. После прострела в штрафную от Мартинса мяч в ворота пытался переправить Жедсон, но снаряд прокатился в сантиметрах от штанги.

Перед серией пенальти главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо выпустил на поле Игоря Дмитриева, а также запасного вратаря Илью Помазуна. В мировой практике такое — не редкость. Тренеры часто выпускают другого голкипера под серию одиннадцатиметровых, и часто это дает результат. Помазун однажды уже выручал красно-белых: «Спартак» не выиграл ни одной серии пенальти с 1994 года, а в начале апреля Илья также вышел под серию и отразил два удара из восьми в полуфинале Пути регионов с «Зенитом».

Вратарь Илья Помазун («Спартак») в серии послематчевых пенальти в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В итоге резервный вратарь красно-белых снова стал героем — он взял ровно половину пенальти. Первый же удар Эдуарда Сперцяна попросили перебить, но попытки Хуана Боселли и Кевина Ленини Помазун отбил в пределах правил. Боселли же стал сильно несчастливым для «Краснодара»: несколько недель назад он практически лишил команду чемпионства в РПЛ, не реализовав выход один на один в матче с «Динамо» (1:2).

«Спартак» получил Кубок, но практически сразу его разбил. Во время празднования он развалился в руках Солари. А уже в раздевалке красно-белые добили его окончательно.

«Друзья, ужасные новости. Мы добили кубок», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале «Спартака».

Что говорили тренеры после игры

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо на пресс-конференции извинился перед Максименко за замену перед серией пенальти, отметив, что голкипер провел хороший матч. Он отметил, что действовал в интересах команды.

«Помазун здорово справился. Если я отвечаю сейчас на ваши вопросы, значит, решение сработало. Мы провели качественный матч. Считаю, что мы были лучше соперника. К сожалению, им удалось сравнять в те 10 минут, когда мы играли чуть хуже, но победа абсолютно заслуженная. Перед финалом я попросил ребят сделать волшебство. Мы смотрели видео от наших родных, а при сегодняшней поддержке болельщиков мы просто не могли не победить. Не видел, как произошло так, что сам кубок после вручения распался на части. Но это не имеет значения. Главное, что мы победили. А трофей восстановим. В начале следующего сезона нас ждет Суперкубок. Возможно, заведем традицию и в случае победы тоже его сломаем», — сказал Карседо.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что результат матча закономерен. Он отметил, что не имеет претензий к своим футболистам.

«Мы увидели яркую игру. Она была достойна той атмосферы, которая была на стадионе. Обе команды играли в открытый футбол, искали счастье в атаке. Счет закономерный. Пенальти, к сожалению, не получились. Но у меня нет претензий к футболистам. Много матчей играли на характере, из последних сил. Но на финал нашли силы и эмоции. Этот сезон показал, что у каждого игрока „Краснодара“ есть характер и мастерство», — сказал Мусаев.

