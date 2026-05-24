Рекорд на трибунах: кадры матча «Спартака» и «Краснодара» за Кубок России

Лукас Оласа («Краснодар») и Ливай Гарсия («Спартак») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве

Московский «Спартак» выиграл в суперфинале FONBET — Кубка России по футболу. В решающем матче в «Лужниках» красно-белые обыграли «Краснодар». Игра собрала 72 978 зрителей и установила рекорд посещаемости для финалов турнира. Главным арбитром матча был Инал Танашев из Нальчика.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 37-й минуте вингер «Спартака» Пабло Солари открыл счет, а после перерыва полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял его. До финального свистка команды больше не забили, поэтому победителя определила серия пенальти. Точнее оказались москвичи, выигравшие со счетом 4:3.

На пути к суперфиналу «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0. «Краснодар» вышел в решающий матч после победы над московским «Динамо». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказался краснодарский клуб.

До этого соперники дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза победу одерживал «Краснодар» со счетом 2:1. Несмотря на это, именно «Спартак» сумел взять трофей. Кубок России стал для красно-белых пятым в истории и первым с сезона-2021/22, когда команда победила в финале «Динамо». Южане по-прежнему ни разу не выигрывали турнир, хотя три раза оказывались в финале.

