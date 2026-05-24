Рекорд на трибунах: кадры матча «Спартака» и «Краснодара» за Кубок России
Лукас Оласа («Краснодар») и Ливай Гарсия («Спартак») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Московский «Спартак» выиграл в суперфинале FONBET — Кубка России по футболу. В решающем матче в «Лужниках» красно-белые обыграли «Краснодар». Игра собрала 72 978 зрителей и установила рекорд посещаемости для финалов турнира. Главным арбитром матча был Инал Танашев из Нальчика.
Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. На 37-й минуте вингер «Спартака» Пабло Солари открыл счет, а после перерыва полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто сравнял его. До финального свистка команды больше не забили, поэтому победителя определила серия пенальти. Точнее оказались москвичи, выигравшие со счетом 4:3.
На пути к суперфиналу «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 1:0. «Краснодар» вышел в решающий матч после победы над московским «Динамо». Первая встреча завершилась нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказался краснодарский клуб.
До этого соперники дважды встречались в нынешнем сезоне, и оба раза победу одерживал «Краснодар» со счетом 2:1. Несмотря на это, именно «Спартак» сумел взять трофей. Кубок России стал для красно-белых пятым в истории и первым с сезона-2021/22, когда команда победила в финале «Динамо». Южане по-прежнему ни разу не выигрывали турнир, хотя три раза оказывались в финале.
Как проходила борьба за Кубок России — в галерее NEWS.ru.
Игроки «Краснодара» перед началом матча суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Игроки «Спартака» перед началом матча суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Болельщики в фан-зоне в Краснодаре смотрят прямую трансляцию суперфинала Кубка России по футболу между командами «Спартак» и «Краснодар»
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Болельщики «Спартака» поддерживают свою команду в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Солистка ансамбля «Золотое кольцо», народная артистка России Надежда Кадышева выступает перед началом матча Суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский готовится выполнить символический удар по мячу перед началом матча суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Игровой момент в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Наиль Умяров («Спартак») и Кевин Ленини («Краснодар») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Главный тренер ФК «Спартак» Хуан Карлос Карседо в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Вратарь Станислав Агкацев («Краснодар») пропускает мяч в свои ворота в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Наиль Умяров («Спартак») радуется забитому мячу в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Болельщики «Спартака» поддерживают свою команду в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Болельщики в фан-зоне в Краснодаре смотрят прямую трансляцию суперфинала Кубка России по футболу между командами «Спартак» и «Краснодар»
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Главный судья Инал Танашев и Батчи («Краснодар») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Руслан Литвинов («Спартак») и вратарь Александр Максименко («Спартак») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Болельщики в фан-зоне в Краснодаре смотрят прямую трансляцию суперфинала Кубка России по футболу между командами «Спартак» и «Краснодар»
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Болельщики «Спартака» поддерживают свою команду в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Манфред Угальде («Спартак») и Кевин Ленини («Краснодар») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Главный судья Инал Танашев выносит предупреждение Лукасу Оласе («Краснодар») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
В центре: вратарь Александр Максименко («Спартак») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Кристофер Ву («Спартак»), Дуглас Аугусто («Краснодар») и вратарь Александр Максименко («Спартак») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Пабло Солари («Спартак») и Дуглас Аугусто («Краснодар») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Кевин Ленини («Краснодар»), Дуглас Аугусто («Краснодар») и Джон Кордоба («Краснодар») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вратарь Александр Максименко («Спартак») и вратарь Илья Помазун («Спартак») в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Вратарь Илья Помазун («Спартак») в серии послематчевых пенальти в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Ливай Гарсия («Спартак»), Жедсон Фернандеш («Спартак»), Кристофер Ву («Спартак»), Руслан Литвинов («Спартак») и Наиль Умяров («Спартак») в серии послематчевых пенальти в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Игроки «Краснодара» в серии послематчевых пенальти в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Вратарь Станислав Агкацев («Краснодар») в серии послематчевых пенальти в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Игроки «Спартака» радуются победе в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Игроки Краснодара после окончания матча суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Вратарь Илья Помазун («Спартак») радуется победе в матче суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Болельщики в фан-зоне в Краснодаре смотрят прямую трансляцию суперфинала Кубка России по футболу между командами «Спартак» и «Краснодар»
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Главный трофей Кубка России на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Солистки группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина и Юлия Волкова выступают на церемонии награждения после окончания матча суперфинала Кубка России по футболу в Москве
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Игроки и тренерский штаб «Спартака» на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве
Фото: Максим Блинов/РИА Новости