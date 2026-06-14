Трех подростков задержали после гибели 21-летнего мужчины Трех подростков задержали в Британии по делу об убийстве 21-летнего мужчины

Трех подростков задержали в британском графстве Эссекс после гибели 21-летнего мужчины, сообщила британская газета The Independent. На место происшествия прибыли экстренные службы, проводится расследование.

Уточняется, что инцидент произошел вечером в пятницу, 12 июня. Молодой человек получил тяжелые травмы, врачи пытались его спасти, но он скончался до госпитализации.

Ранее Ломоносовский районный суд Ленинградской области отправил под домашний арест 17-летнего подростка после поджога двух АЗС. Обвиняемый ранее не был судим. По данным следствия, он совершил преступление по указанию неизвестного, с которым общался в Telegram. Под влиянием собеседника юноша приобрел канистру бензина и поджег объекты.

До этого в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих подростков 13 и 15 лет после стрельбы в местном кафе. Инцидент с оружием произошел в заведении на Новодеревенской улице. По данным правоохранителей, в ходе конфликта один из посетителей кафе выстрелил в голову 27-летнему мужчине. Задержанных подростков также доставили в больницу.