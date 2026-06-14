Обычные кузнечики «захватили» российский город

Аномальное нашествие кузнечиков обрушилось на Астрахань — насекомые громко стрекочут, прыгают по улицам и залезают в окна жилых домов, передает Telegram-канал SHOT. По словам натуралистов, сейчас у кузнечиков сезон размножения, и уже через две недели их численность пойдет на спад.

Местные жители ищут способы борьбы с нашествием, ловя кузнечиков в стаканы, банки и бутылки. Эксперты между тем предупреждают, что серые кузнечики могут болезненно укусить человека при попытке их поймать. Эти насекомые не ядовиты, однако они способны прокусить кожу и оставить синяк.

Ранее в Астрахани и прилегающих районах было зафиксировано массовое нашествие мошкары — насекомые залетали в дыхательные пути, поэтому горожане не выходили на улицу без защитных костюмов. Самая тяжелая ситуация наблюдалась у водоемов, включая Петровскую набережную.

До этого жители села Малая Шелковка в Егорьевском районе Алтайского края забили тревогу из-за массового нашествия комаров. Находиться на улице было почти невозможно: кровососы облепляли людей с головы до пят, и та же участь постигает крупный рогатый скот, которому негде укрыться от тучи насекомых.