Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 11:48

Обычные кузнечики «захватили» российский город

Жители Астрахани жалуются на запрыгивающих в окна кузнечиков

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аномальное нашествие кузнечиков обрушилось на Астрахань — насекомые громко стрекочут, прыгают по улицам и залезают в окна жилых домов, передает Telegram-канал SHOT. По словам натуралистов, сейчас у кузнечиков сезон размножения, и уже через две недели их численность пойдет на спад.

Местные жители ищут способы борьбы с нашествием, ловя кузнечиков в стаканы, банки и бутылки. Эксперты между тем предупреждают, что серые кузнечики могут болезненно укусить человека при попытке их поймать. Эти насекомые не ядовиты, однако они способны прокусить кожу и оставить синяк.

Ранее в Астрахани и прилегающих районах было зафиксировано массовое нашествие мошкары — насекомые залетали в дыхательные пути, поэтому горожане не выходили на улицу без защитных костюмов. Самая тяжелая ситуация наблюдалась у водоемов, включая Петровскую набережную.

До этого жители села Малая Шелковка в Егорьевском районе Алтайского края забили тревогу из-за массового нашествия комаров. Находиться на улице было почти невозможно: кровососы облепляли людей с головы до пят, и та же участь постигает крупный рогатый скот, которому негде укрыться от тучи насекомых.

Регионы
Астрахань
насекомые
нашествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автомобильная пробка образовывалась на границе Украины и Польши
Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН
Российские средства ПВО сбили почти 500 дронов ВСУ за сутки
Минобороны рассказало об успехах ВС России в Красном Лимане
Магнитные бури сегодня, 14 июня: что будет завтра, мигрени, проблемы с ЖКТ
Обвиняемый в жестоком убийстве жены решил во всем признаться
В Германии выступили со срочным призывом в отношении России
Ребенок получил черепно-мозговую травму в детском саду
Пушилин раскрыл, когда в ДНР выступит лидер Pink Floyd
Пожилая женщина погибла из-за атаки ВСУ на Саки
Выезд из Ярославля в Москву снова открыли после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Харьков 14 июня: мощный удар ВКС, войска окружены?
Сотни авиабомб «вырубили» Николаев и Запорожье: удары по Украине 14 июня
Путин поздравил с юбилеем звезду мелодрамы «Зимняя вишня»
В Индии женщина убила своих детей и покончила с собой
Стало известно, с кем Иран обсудил готовящуюся мирную сделку с США
Обычные кузнечики «захватили» российский город
Путин поздравил режиссера Сокурова с 75-летним юбилеем
Критическая инфраструктура Запорожья стала зависеть от резервных источников
Названы заболевания, которые нужно предотвращать в первую очередь
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.