В Астрахани пожаловались на массовое нашествие мошек

В Астрахани и окрестностях зафиксировано массовое нашествие мошек — насекомые залетают в рот и нос местным жителям, люди не выходят на улицу без защитных костюмов, пишет Telegram-канал SHOT. Особенно тяжело приходится в районе водоемов, в том числе на Петровской набережной.

Врачи предупреждают: мошки опасны тем, что при укусе выгрызают кусочек эпидермиса, вызывая сильный зуд и аллергические реакции.

Ранее сообщалось, что аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России. Энтомолог Константин Китаев объяснял это идеальными погодными условиями: таяние зимних осадков создало тысячи временных водоемов, а раннее тепло ускорило созревание личинок в два-три раза.

Между тем в Роскачестве рассказали, что частота укусов комаров зависит от химического состава тела, физиологических особенностей и повседневного образа жизни человека. Сильными раздражителями для кровососов могут быть привычные косметические средства, бытовая химия и даже некоторые продукты питания.