Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 июня 2026 в 14:26

В Астрахани пожаловались на массовое нашествие мошек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Астрахани и окрестностях зафиксировано массовое нашествие мошек — насекомые залетают в рот и нос местным жителям, люди не выходят на улицу без защитных костюмов, пишет Telegram-канал SHOT. Особенно тяжело приходится в районе водоемов, в том числе на Петровской набережной.

Врачи предупреждают: мошки опасны тем, что при укусе выгрызают кусочек эпидермиса, вызывая сильный зуд и аллергические реакции.

Ранее сообщалось, что аномальное нашествие комаров началось сразу в нескольких регионах России. Энтомолог Константин Китаев объяснял это идеальными погодными условиями: таяние зимних осадков создало тысячи временных водоемов, а раннее тепло ускорило созревание личинок в два-три раза.

Между тем в Роскачестве рассказали, что частота укусов комаров зависит от химического состава тела, физиологических особенностей и повседневного образа жизни человека. Сильными раздражителями для кровососов могут быть привычные косметические средства, бытовая химия и даже некоторые продукты питания.

Регионы
мошки
Астрахань
комары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер объяснил, как Варнава и Галкин попали на одну вечеринку
На границе с Крымом возобновили движение для легковушек
Раскрыт размер нового европейского транша Украине
Врачи раскрыли, когда выпишут раненную в Старобельске девушку
Психолог ответила, может ли ребенок жить с отцом вместо матери
Польша откроет новую погранзаставу
Развожаев поручил обеспечить топливом тяжелобольных севастопольцев
Пользователи крупнейшего банка столкнулись со сбоями из-за DDoS-атаки
«Уничтожат Израиль»: шок-пророчество Жириновского о евреях уже сбывается?
Токсиколог перечислил признаки отравления репеллентами
В Астрахани пожаловались на массовое нашествие мошек
Стало известно, какие напитки чаще всего выбирали гости ПМЭФ в 2026 году
Катя Лель высказалась о перезапуске музыкального проекта «Фабрика звезд»
Россиянам посоветовали не ездить в Израиль до прояснения ситуации
Пик жары до +31 сменится тропическими ливнями: прогноз погоды в Москве
Над Москвой сбили еще один беспилотник
Астрономы предупредили о событии планетарного масштаба
Лавров жестко поставил на место генсека ООН за его поведение
Лавров призвал относиться со всей серьезностью к словам Путина об СВО
Врач перечислила неожиданные причины облысения в молодом возрасте
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.