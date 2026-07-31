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31 июля 2026 в 10:28

В Госдуме предложили снизить ставку НДФЛ для молодых специалистов

Депутат Нилов: ставку для молодых специалистов могут снизить до 9%

Государственная дума РФ Государственная дума РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Для молодых специалистов и тех, кто ухаживает за пожилыми и людьми с инвалидностью, предложили снизить ставку НДФЛ до 9%, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что сейчас она составляет 13%.

Налоговая система должна быть не только фискальной, но и социальной. Если мы хотим, чтобы молодые специалисты работали официально, оставались в профессии и не уходили в серую занятость, государство должно давать им понятные стимулы, — заявил Нилов.

Депутат подчеркнул, что мера затронет граждан до 30 лет включительно в течение первых трех лет после получения диплома или документа о квалификации. Также, по его словам, ставка снизится для людей, ухаживающих за инвалидами I группы или гражданами старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе по медицинскому заключению.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров рассказал, что выплата, уменьшающая ставку НДФЛ у родителей в семьях с двумя детьми до 6%, заработала с 1 июня. По его словам, все поступающие заявки обрабатываются в несколько часов. На сегодня в Социальный фонд переданы сведения по 3,4 млн граждан.

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