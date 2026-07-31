Гигантская рептилия проглотила индонезийца после вечеринки

Семиметровый питон целиком проглотил 35-летнего Хасима Лумбесси в индонезийской провинции Северная Малуку, сообщил портал LADBible. Мужчина был пьян. По словам начальника полиции Сула Хандреса, Лумбесси покинул бар поздно ночью и пошёл домой через лес — в одиночку.

В пути из зарослей на него набросился питон. Змея укусила мужчину за ногу, затем обвила его, задушила и полностью проглотила. Он сообщил, что во время поисков в лесу обнаружили рюкзак, сумку и сандалии — рядом с ними на земле были следы крови. Позже спасательные службы нашли питона с аномальными пропорциями; при вскрытии змеи в нем обнаружили тело Лумбесси.

Ранее змея напала на дачницу прямо на огороде в подмосковном Раменском. Из места укуса пошла кровь, и мгновенно начала расти опухоль. Медики госпитализировали женщину, ввели ей специальную сыворотку и назначили лечение, в том числе для предотвращения проблем со свертываемостью крови.

До этого департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщил, что на территории детского сада на улице Ратной в Москве спасатели отловили редкую змею, занесенную в Красную книгу. В результате инцидента никто не пострадал, так как пресмыкающееся оказалось неядовитым.