Раскрыто, почему Трамп передумал давать Киеву лицензии на Patriot

Президент США Дональд Трамп опасается, что передача лицензий на производство ракет Patriot Украине приведет к потере прибыли, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. При этом, по его словам, сейчас в боеприпасах нуждаются в первую очередь союзники Штатов, включая Израиль.

Трамп оказался в довольно сложной ситуации, поскольку у США есть определенные обязательства поставлять Украине боеприпасы, пусть даже это идет не напрямую, а через европейские страны. Есть союзники по блоку НАТО, которым также нужны ракеты Patriot, и есть Израиль, для которого критично важно, чтобы эти ракеты поступали. Однако их производство происходит крайне медленно и не способно восполнять запасы, которые расходуются очень быстрыми темпами. Но есть и другой момент: когда Штаты будут выдавать лицензию, то частично потеряют прибыль от производства данного вида боеприпасов, — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что Штатам более выгодно расширять свои производственные возможности. По словам военного эксперта, Трамп сначала был готов предоставить лицензию Украине, но теперь, вероятно, его убеждают отказаться от таких действий. При этом аналитик предположил, что переданные Киеву технологии могут быть украдены третьими странами.

Все мы знаем, как на Украине процветает коррупция, и какие-нибудь чиновники вполне могут продать военные секреты тем государствам, которым США не желали бы их передавать. Весь этот комплекс факторов и влияет на нынешнее сомневающееся положение Трампа. И даже если произойдет передача технологий, это тоже не сыграет какой-то ключевой роли. В пример можно привести ту же самую Японию, которая уже приобрела разрешение на изготовление подобного рода боеприпасов, но даже у них процесс идет крайне медленно, — заключил Марочко.

Ранее Трамп заявил, что не уверен в предоставлении Украине лицензии на производство боеприпасов для зенитных комплексов Patriot. По его словам, вопрос обсуждается, но Вашингтон проявляет крайнюю осторожность в таких решениях.