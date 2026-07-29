Склад Wildberries в российском городе остановил поставки

Рязанский склад Wildberries на время прекратил прием поставок, сообщили представители компании в Telegram-канале «WB Партнеры». Товары, хранящиеся на объекте, были временно сняты с продажи.

Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи, — говорится в сообщении.

В компании также заявили, что работают над корректным отображением остатков и планируют решить проблему в ближайшее время. Отмечается, что поставки временно можно перенаправить на склад во Владимире.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высоко оценил добровольное решение Wildberries компенсировать убытки продавцам после атак на склады, несмотря на отсутствие у компании юридических обязательств. Он уточнил, что правительство пока не принимало конкретных решений о предоставлении маркетплейсу государственной поддержки.

Ранее Ozon уведомил клиентов о повышении стоимости страхования товаров для продавцов, предусматривающем защиту от нештатных ситуаций. Для продавцов, которые впервые подключат страхование, с 28 июля стоимость полиса составит 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных Ozon.