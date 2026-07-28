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28 июля 2026 в 00:34

Ozon изменил стоимость страховки товаров с учетом риска атак БПЛА

Ozon повысит стоимость страхования товаров для продавцов с 28 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Маркетплейс Ozon уведомил продавцов о повышении стоимости страхования товаров. При этом условия покрытия, включая защиту от последствий атак БПЛА при признании их терактом или диверсией, сохраняются.

В компании сообщили, что для новых участников программы с 28 июля стоимость полиса составит 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных Ozon. Для продавцов с действующей страховкой прежний тариф сохранится до 26 августа, а новая ставка начнет применяться с 27 августа, при этом ранее отключившие полис смогут подключить его по старой цене до 26 августа.

Объем страхового покрытия меняться не будет. Полис продолжит действовать в отношении товаров на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов, в логистике и при возвратах, а также сохранит покрытие ущерба от атак БПЛА при их квалификации как диверсии или террористического акта.

Ранее сообщалось о пожаре рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге. Очевидцы рассказали о густом черном дыме, поднимающемся со стороны складов маркетплейса, который был виден из разных районов города. На объекте провели эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности.

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