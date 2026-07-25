Пожар вспыхнул рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге

Пожар вспыхнул рядом со складом Wildberries в Екатеринбурге Wildberries эвакуировал сотрудников после пожара у склада в Екатеринбурге

Пожар произошел рядом с логистическим объектом Wildberries в Екатеринбурге, сообщает E1.RU в Telegram-канале. Очевидцы сообщили о густом черном дыме, который поднимается со стороны складов маркетплейса, его видно из многих районов города. На объекте провели плановую эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности.

На логистическом объекте компании в Екатеринбурге была проведена заблаговременная плановая эвакуация в соответствии с требованиями безопасности, — заявили в Wildberries.

Также эвакуация проходит в соседних зданиях. В частности, были эвакуированы люди из соседнего склада «СпортМастер».

На данный момент дым от пожара возле склада полностью рассеялся. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее глава RWB Татьяна Ким заявила, что атаки Украины на склады Wildberries являются актом международного терроризма. Она добавила, что компания находится на связи с семьями погибших и пострадавших и принимает все возможные меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.