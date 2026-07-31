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31 июля 2026 в 13:04

Иран открыл огонь по танкерам после попытки пройти через Ормузский пролив

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Корпус стражей исламской революции заявил об открытии огня по двум танкерам в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство Fars. По данным иранских военных, суда пытались пройти по несогласованному маршруту, проигнорировав предупреждения.

Сегодня рано утром два танкера, которые нарушили правила, <…> полагая, что смогут пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту под прикрытием армии США с воздуха <…>, и проигнорировали наши предупреждения, были атакованы и остановлены. Еще четыре танкера быстро изменили курс, — говорится в сообщении.

Ранее корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на военные объекты на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте. По данным иранских военных, удары были нанесены по ангарам истребителей, системам спутниковой связи и складам оборудования.

До этого стало известно, что Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Однако, по словам иранских и западных инсайдеров, дипломатические усилия позволили снизить напряженность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

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