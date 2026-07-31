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31 июля 2026 в 14:02

С Ларисы Долиной принудительно взыскали штраф ГИБДД

Певица Лариса Долина заплатила штраф ГИБДД в размере 750 рублей

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Приставы принудительно взыскали с певицы Ларисы Долиной штраф ГИБДД в размере 750 рублей, сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов. Это уже второй штраф артистки. По данным агентства, первый штраф она получила 22 июля, он также составил 750 рублей.

Второй штраф от ГИБДД исполнительница получила 27 июля, но уже успела его погасить. На данный момент за Долиной не значится неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.

Ранее Лефортовский суд Москвы перенес на 21 августа рассмотрение иска Долиной к мошенникам о многомиллионной компенсации. Перенос связан с необходимостью уведомить осужденных о заседании и установить их текущее местонахождение.

До этого Долина заявила, что не намерена возвращать свою бывшую квартиру в Хамовниках, которую сейчас снова выставили на продажу. На фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» она призналась, что новость о продаже жилья стала для нее неожиданностью, но возвращаться в прошлое она не планирует. Сейчас она живет в квартире, приобретенной ее друзьями.

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