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31 июля 2026 в 14:45

Россиянин годами насиловал детей и калечил их жизни

Педофил ответит в суде за растление детей и съемку порно в Ленинградской области

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Житель Соснового Бора Ленинградской области предстанет перед судом за сексуальное насилие над детьми, сообщается в канале СУСК России по региону на платформе МАКС. 24-летнего мужчину обвиняют в том числе в принуждении к сексуальным действиям через интернет, нарушении неприкосновенности частной жизни и съемке детского порно.

Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Кроме того, он производил их фото- и видеосъемку в целях изготовления порнографических материалов, — отметили в ведомстве.

Эти материалы молодой человек хранил на своем телефоне. Всего россиянину вменяется 17 эпизодов. По ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Все доказательства по делу собраны, оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее Свердловский областной суд вынес обвинительный приговор паре из Екатеринбурга, которая насиловала собственных пятерых дочерей. Мужчине, до этого работавшему кинологом в полиции, назначили 24,5 года заключения, а его жене, которая была уборщицей, — 17 лет.

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педофилы
дети
изнасилования
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