Бездомный сделал ужасающую находку внутри заброшенного здания

Останки 38-летней британки Элизабет Джейн Росс обнаружены в чемодане, оставленном внутри заброшенного здания в Афинах, сообщает Daily Mail. Находку сделал бездомный 18 июля. Он заметил багаж, из которого виднелась часть тела, похожая на человеческую конечность, и немедленно вызвал правоохранителей.

Изначально личность погибшей установить не удалось из-за отсутствия документов, однако позднее ее идентифицировали с помощью Интерпола. Как выяснило следствие, Росс прибыла в Грецию 29 июня и поселилась у знакомых, а в последний раз ее видели 15 июля — именно на этот день, по заключению экспертов, приходится предполагаемая дата смерти.

Мобильный телефон туристки продолжал оставаться активным: вероятно, злоумышленники использовали его, чтобы создать иллюзию, будто женщина жива. Первичный медицинский осмотр останков не зафиксировал ни видимых повреждений, ни следов борьбы. Правоохранительные органы ведут дальнейшее расследование обстоятельств случившегося.

Ранее СК РФ сообщил, что в Красноярске были обнаружены останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что они принадлежат девушке. Точную причину смерти еще предстоит установить. В ночь на 14 января студентка вышла из дома на улице Елены Стасовой. Позже камеры видеонаблюдения зафиксировали ее на АЗС.