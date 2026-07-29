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29 июля 2026 в 17:02

Матерям выдали прах животных под видом останков их детей

Похоронное бюро в Британии выдало матерям прах животных под видом останков детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Похоронное бюро Legacy Independent Funeral Directors в Великобритании выдало четырем матерям прах животных под видом останков их младенцев, пишет Daily Mirror. Владельцу предприятия Роберту Бушу предъявили обвинения в мошенничестве и надругательстве над телами умерших.

По словам одной из пострадавших женщин, Люси Несс, она потеряла ребенка на 11-м месяце беременности в 2021 году. Она отнесла его тело в похоронное бюро и вскоре получила урну с якобы его прахом. Спустя несколько лет экспертиза выявила, что в урне был прах животного. Полиция впоследствии нашла останки ребенка в бумажном пакете.

Схожая история произошла с Жасмин Беверли. Спустя два года после похорон ее сына Санни она узнала, что тело ее ребенка хранилось на складе в холодильной камере в коричневом бумажном пакете.

Ранее младенец, которого признали мертвым бразильские врачи, зашевелился в мешке для трупов. Когда ему исполнился месяц, у него случилась остановка сердечно-дыхательной деятельности. Родители якобы погибшего ребенка уже успели попрощаться с ним.

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