Пропавшую в январе 20-летнюю студентку обнаружили мертвой

В Красноярске обнаружили останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад, сообщил региональный главк Следственного комитета в МАКСе. Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат девушке. Точную причину смерти еще предстоит установить.

В ходе масштабных поисковых мероприятий в лесном массиве вблизи лыжного стадиона «Ветлужанка» по улице Елены Стасовой были обнаружены скелетированные останки. На них находилась одежда, соответствующая описанию вещей, в которых девушка покинула дом, а также обнаружены ее паспорт и мобильный телефон, — сказано в сообщении.

В ночь на 14 января студентка вышла из дома на улице Елены Стасовой. Позже камеры наблюдения засняли девушку на автозаправке, откуда она направилась в сторону стадиона «Ветлужанка». Полгода ее местонахождение оставалось неизвестным.

Ранее в окрестностях Ялты поисковики обнаружили останки мужчины, который с августа 2021 года числился пропавшим без вести. Им оказался житель Железногорска Курской области. Сестра пропавшего рассказала, что он решил съездить в Крым, чтобы отдохнуть и подлечиться. В середине августа мужчина отправился в Алушту для покупки билета домой, однако с тех пор его связь с родственниками оборвалась. В его номере остался чемодан с вещами.