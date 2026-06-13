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13 июня 2026 в 12:26

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В окрестностях Ялты поисковики обнаружили останки мужчины, который с августа 2021 года числился пропавшим без вести, передает KP.RU. Им оказался житель Железногорска Курской области Николай Белоусов.

Ранее сестра пропавшего сообщила, что он решил съездить в Крым, чтобы отдохнуть от тяжелой работы на металлургическом комбинате и подлечиться. В середине августа мужчина отправился в Алушту для покупки билета домой, однако с тех пор его связь с родственниками оборвалась. В его номере остался чемодан с вещами, а с собой у мужчины были только пластиковые карты и мобильный телефон. Родственники продолжительное время пытались выяснить обстоятельства исчезновения, рассматривали версию о возможной ссоре из-за девушки, но подтверждений не нашли.

Останки Николая были найдены в районе поселка Васильевка. В пресс-службе ГСУ СКР по Республике Крым сообщили, что признаков насильственной смерти мужчины не выявлено. В том же районе поисковики искали пропавшего без вести студента КФУ Александра Скрипникова, которого впоследствии также обнаружили погибшим.

Ранее на открытом участке реки Томи в Кемеровской области нашли тело девятилетнего мальчика, который провалился под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года. Останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык.

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