Раскрыта судьба ребенка, пропавшего в Кузбассе в декабре 2025 года Тело девятилетнего мальчика нашли в Томи спустя четыре месяца

Тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года, было найдено на открытом участке реки Томи в Кемеровской области, сообщили в следственном управлении СКР по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык Новокузнецкого муниципального округа.

Следователями СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Кемеровской области сообщила, что на реке Томи в Новокузнецке под лед провалились двое детей и погибли. По данным ведомства, братья-подростки не сумели спастись и были снесены речным потоком. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, в пресс-службе регионального СУ СК России сообщили, что в Омске пропали два ученика местной школы. По данным ведомства, речь идет о братьях в возрасте 10 и 11 лет, местонахождение которых в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.