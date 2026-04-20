20 апреля 2026 в 10:41

Раскрыта судьба ребенка, пропавшего в Кузбассе в декабре 2025 года

Тело девятилетнего мальчика нашли в Томи спустя четыре месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Тело девятилетнего мальчика, провалившегося под лед вместе со старшим братом в декабре 2025 года, было найдено на открытом участке реки Томи в Кемеровской области, сообщили в следственном управлении СКР по региону в Telegram-канале. По данным ведомства, останки ребенка обнаружили примерно в семи километрах от поселка Усть-Нарык Новокузнецкого муниципального округа.

На открытом участке реки Томи, расположенном приблизительно в семи километрах от поселка Усть-Нарык Новокузнецкого муниципального округа, обнаружено тело девятилетнего мальчика. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Кемеровской области сообщила, что на реке Томи в Новокузнецке под лед провалились двое детей и погибли. По данным ведомства, братья-подростки не сумели спастись и были снесены речным потоком. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, в пресс-службе регионального СУ СК России сообщили, что в Омске пропали два ученика местной школы. По данным ведомства, речь идет о братьях в возрасте 10 и 11 лет, местонахождение которых в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

