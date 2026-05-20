Черный пакет с младенцем: что известно о страшной находке в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в районе Гремучего родника рыбак обнаружил черный пакет с мертвым новорожденным мальчиком. Личность матери пока не установлена. Неизвестно, состояла ли она на учете по беременности и где прошли роды. Кто может быть виновен в смерти младенца, почему родительница не обратилась в правоохранительные органы, какое наказание ей может грозить — в материале NEWS.ru.

Как в Ростове-на-Дону рыбак нашел труп младенца

По информации СМИ, в пятницу, 15 мая, в районе Гремучего родника рыбак обнаружил полиэтиленовый пакет с телом новорожденного внутри. Мужчина обратился в полицию. Впоследствии стражи порядка начали поиски матери ребенка. Ее личность до сих пор не установлена. Никаких официальных данных о происшествии пока нет.

«Младенец мог появиться на свет уже мертвым. Мать родила его раньше срока, на пятом месяце. После этого, предположительно, она положила тело в пакет, принесла на берег родника и выбросила», — отмечает KP.RU.

По другой версии, мальчик родился на восьмом месяце беременности и его можно было спасти. Тело ребенка отправили на экспертизу.

Что не так с Гремучим родником, где нашли тело младенца

Гремучий родник признан памятником природы местного значения. Он освящен в честь Донской иконы Божией матери. Неподалеку находится храм преподобного Серафима Саровского.

«Трудно поверить, что на нашей „Гремучке“ нашли труп малыша. Это культовое место. Мать бы непременно заметили — люди тусуются здесь круглыми сутками», — сказала корреспонденту NEWS.ru местная жительница Юлия.

На «Гремучке» никогда не было трагических происшествий, отметила девушка. По ее словам, любители здорового образа жизни объединяются в социальных сетях и купаются в роднике даже зимой. По выходным здесь проходят бесплатные тренировки. Некоторые люди говорят, что это место силы, сказала Юлия.

«Я провела все детство на Гремучем роднике. Когда мне было 13 лет, мальчишки выкинули меня в ледяную воду. Я выплыла», — отметила девушка.

В свою очередь местный житель Андрей заявил, что назвать район Гремучего родника благополучным сложно. Днем здесь плещутся маленькие дети, но вечером основной контингент — это алкаши и наркоманы.

«Раньше это было классное место, а теперь его испортили. Попойки здесь происходят регулярно. Год назад по утрам мы с братом приходили на родник и постоянно находили чужие деньги, телефон или еще что-то. Так что я не удивлен, что ребенка обнаружили в пакете», — сказал молодой человек.

Возможно, таким жестоким способом малолетка избавилась от своего сына, отметил он.

«Неужели нельзя было отнести малыша к воротам храма, который находится буквально на соседней улице?» — задался вопросом Андрей.

Какое наказание может понести мать ребенка, если ее признают виновной

По информации СМИ, женщину разыскивают полицейские и сотрудники Следственного комитета РФ. Они возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru отметил, что матери грозит срок от восьми до 20 лет в том случае, если ей предъявят обвинение в убийстве ребенка.

«Если экспертиза покажет психические отклонения, то роженица будет направлена на принудительное лечение вместо колонии», — сказал он.

В том случае если ребенок родился мертвым, ответственность не наступает и виновнице ничего не грозит, подчеркнул собеседник. По его словам, женщину найдут классическим способом после наведения справок, опросов свидетелей, детализации телефонных звонков и получения записей с камер видеонаблюдения.

Адвокат Даниил Лунев подтвердил в беседе с NEWS.ru, что мать младенца где-то засветится.

«Отягчающим обстоятельством может стать то, что ребенка обнаружили в людном месте», — отметил он.

По словам адвоката, как правило, женщины идут на такие преступления из-за нехватки денег, проблем с работой и тяжелой социальной ситуации.

«Обычно матери говорят на допросе, что ничего хорошего их ребенка в жизни бы не ждало. По этой причине они не раскаиваются, — сказал адвокат. — Но есть и другие другие варианты: возможно, преступление совершила несовершеннолетняя втайне от родителей. Либо девушка готовилась к родам, чтобы впоследствии убить малыша. Все это установит следствие».

Почему горе-матери убивают своих детей

Подобные чудовищные случаи — не редкость. Десять лет назад в селе имени Полины Осипенко женщина родила ребенка в строительном вагончике, затем бросила младенца в печку, сожгла и утопила останки в выгребной яме.

В феврале этого года в Тамбовской области мать завернула младенца в плотный полимерный пакет и отнесла в лесной массив, расположенный неподалеку от дома.

В конце апреля 2026-го в Серпухове обнаружили тело новорожденной девочки с колото-резаными ранами. Позже по обвинению в убийстве арестовали ее мать.

Женщины убивают детей по нескольким причинам, рассказал NEWS.ru психиатр Василий Шуров. Он отметил, что так часто поступают несовершеннолетние, пытаясь скрыть беременность. Вторая причина — послеродовая депрессия.

«Беременность — сложный период в жизни любой женщины вне зависимости от того, желанный ребенок или нет. Это очень сильная физическая и психологическая нагрузка на организм. Женщина истощается, потому что большая часть ее ресурсов идет на поддержание другой жизни. Поэтому когда она сталкивается со сложностями и не находит поддержки, случается серьезный психологический кризис», — объяснила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова.

Женщина чувствует себя сломленной и виноватой. Если в детстве у нее сформировалось чувство вины, то оно может вылиться на ребенка, заключила психолог.

