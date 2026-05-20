Опознали по документам в шкафу: уральский убийца умер в Белоруссии

Миллион рублей — столько предлагали за голову самого разыскиваемого убийцы Семена Ермолинского. Оказалось, что последние свои годы он доживал под личиной писателя-фантаста в Белоруссии. NEWS.ru рассказывает историю Ермолинского со слов его матери.

Уральский бандит

Банда Семена Ермолинского потрясла Урал 15 лет назад. Члены ОПГ выбирали случайных прохожих, убивая их ради легкой наживы. Из карманов жертв исчезало все — деньги, банковские карты и личные вещи.

Уголовный розыск обещал 1 млн рублей за информацию, которая помогла бы найти преступника. Но задержать маньяка так и не удалось. Ермолинский оказался в Белоруссии, где под чужим именем начал писательскую карьеру.

Был в розыске и выходил в стримы

Под псевдонимом Андрей Миллер он стал довольно известным писателем-фантастом. Ермолинский даже проводил онлайн-стримы, но каждый раз тщательно скрывал свое лицо.

Его мать, Валентина Ермолинская, все эти годы сознательно не общалась с сыном, чтобы полиция не могла выйти на его след.

«Я даже с днем рождения его не поздравляла. Мы с моей родственницей на день рождения Семена обычно сидели в ресторане. И там всегда было полно оперативников. Ну вдруг мой сын такой придет отметить свой праздник, ага… Последние годы Семен очень продуктивно провел. Он писал в жанре фэнтези. У него очень много подписчиков. И его поклонники даже скинулись ему на памятник. Мы его установили на кладбище в Петербурге», — рассказывает женщина в интервью KP.RU.

Опознали по ДНК и документам в шкафу

Теперь же известно, что Семен Ермолинский умер в чужой квартире от последствий коронавируса. Мужчина побоялся вызвать скорую, опасаясь раскрытия, и скончался от пневмонии. Сначала тревогу забили его читатели — писатель две недели не давал о себе знать в Сети. А после в квартиру явилась соседка, поскольку мужчина просрочил арендную плату. Пришла, а в одной из комнат обнаружила труп.

Во время обыска минской квартиры оперативники обнаружили не только поддельные документы на имя Миллера, но и настоящий паспорт Ермолинского, лежавший в шкафу. Точку в деле поставила экспертиза ДНК: для сравнения биологические образцы предоставила его мать.

Женщина уверена, что ее сын раскаялся в содеянных грехах.

«Конечно, если бы можно было все вернуть, он бы так больше не поступил», — говорит Валентина.

