Задержанная в Париже россиянка обжаловала решение суда об УДО

20 мая 2026 в 19:06

Задержанная в Париже россиянка Новикова обжаловала решение суда об отказе в УДО

Российская активистка Анна Новикова, задержанная во Франции по обвинению в шпионаже, обжаловала решение суда Парижа об отказе в ее условно-досрочном освобождении, сообщил РИА Новости ее адвокат во Франции Филипп де Вель. Ранее он уточнял, что подавал ходатайство об освобождении Новиковой под судебный надзор, однако суд в удовлетворении запроса отказал.

В прошлую среду судья отклонил мой запрос о ее условно-досрочном освобождении. Анна сегодня обжаловала это решение, — заявил адвокат.

Новикова была задержана в ноябре 2025 года вместе с еще двумя членами ассоциации SOS Donbass. Им были предъявлены обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления». По данным прокуратуры и французских СМИ, речь идет о расследовании в отношении деятельности организации, оказывавшей помощь жителям Донбасса.

Ранее представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от Парижа освободить Новикову. По словам дипломата, российская сторона настаивает на прекращении преследования людей, чья вина заключается лишь в выражении мнения, не совпадающего с официальной позицией французских властей.

