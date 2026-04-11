Полиция задержала почти 100 человек на акции движения Palestine Action

Полиция Лондона сообщила о задержании 92 активистов, выступавших в поддержку запрещенного движения Palestine Action, говорится в сообщении Скотленд-Ярда в соцсети X. Возраст арестованных варьируется от 27 до 82 лет.

По данным полиции, на акции была зафиксирована группа людей с плакатами в поддержку Palestine Action. По состоянию на 14:50 по местному времени (16:50 мск) правоохранители произвели 92 ареста за поддержку запрещенной организации. В ведомстве отметили, что задержания продолжаются.

В марте Скотленд-Ярд заявлял, что продолжит задерживать сторонников движения, несмотря на решение Высокого суда Англии и Уэльса, признавшего запрет Palestine Action незаконным. Процесс апелляции может занять несколько месяцев, а полиция обязана обеспечивать соблюдение действующих законов.

