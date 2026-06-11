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11 июня 2026 в 12:54

Манул Тимофей из Московского зоопарка «отпраздновал» шестилетие

В Московском зоопарке устроили праздник по случаю шестилетия манула Тимофея

Фото: Агентство «Москва»
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В Московском зоопарке организовали праздник в честь шестилетия манула по кличке Тимофей, пишет «Москва 24» со ссылкой на учреждение. Дикий кот родился 11 июня 2020 года в Новосибирске, а уже через год его привезли в столицу, где он обрел популярность среди горожан. По случаю дня рождения специалисты подготовили для Тимофея угощение.

Для посетителей зоопарка проведут интерактивную тематическую программу — мастер-классы и викторину. Мероприятия пройдут в галерее рядом с вольером Тимофея. Понаблюдать за вручением подарка имениннику можно будет и в онлайн-формате на официальном сайте зоосада.

По словам сотрудников парка, у манула уже закончилась разжировка к лету. Так, в начале июня кот сбросил почти 50% своего зимнего веса, а также густой подшерсток. Теперь Тимофей ходит в шубке рыжего оттенка.

Ранее в Московском зоопарке родились детеныши кошачьих лемуров. Также там вылупились птенцы кудрявых пеликанов. У кошачьих лемуров, самца Барса и самки Алаутры родилась двойня. А у кудрявых пеликанов Глаши и Яши несколько птенцов.

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