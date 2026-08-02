Птенец редких папуанских калао появился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке у редких птиц папуанских калао Нун и Ра родился третий птенец, сообщается на канале учреждения в мессенджере МАКС. Он появился в первых числах апреля, однако лишь недавно показался на людях.

Посетители павильона «Дом птиц» Московского зоопарка теперь могут увидеть молодого папуанского калао — это уже третий птенец, родившийся у пары этих редких птиц, — уточнили в зоопарке.

В учреждении уточнили, что длительное пребывание птенца в гнезде объясняется особой стратегией размножения, которая характерна для редких птиц. В дикой природе они находят готовое укрытие — дупло в дереве.

Ранее сообщалось, что два детеныша птиц нанду поселились в Ленинградском зоопарке. Рост двухмесячных самки Майи и самца Апреля достиг 1,4 метра. Птенцы прибыли из парка птиц «Воробьи» Калужской области.

До этого в Московском зоопарке родились детеныши питона Вома. Предположительно, на свет появились самец и самка. Сообщается, что змееныши уже прошли линьку и начали питаться. Потомство дала возрастная пара змей, которая живет в зоопарке более 10 лет.