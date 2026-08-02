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02 августа 2026 в 12:52

Фанатов «Зенита» призвали не обижаться на прозвище «бомжи»

Губернатор Беглов: фанатам «Зенита» не стоит обижаться на прозвище «бомжи»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает обидным для футболистов и фанатов «Зенита» известное прозвище «бомжи», сообщает ТАСС. Глава города подчеркнул, что у спортивных поклонников давно сформировалась своя субкультура с подобными наименованиями. В качестве примера он привел неофициальные прозвища фанатов московских клубов ЦСКА и «Спартак».

У футбольных болельщиков своя культура. Поклонники ЦСКА — «кони», «Спартака» — «мясо». Главное, что «Зенит» — чемпион. Опять и снова, — заявил Беглов.

При этом Беглов сделал акцент на спортивных достижениях петербургской команды и инфраструктуре домашней арены. На данный момент «Зенит» удерживает статус 11-кратного чемпиона России. По словам губернатора, сине-бело-голубые остаются единственным в стране обладателем абсолютно всех национальных трофеев, а также Кубка и Суперкубка УЕФА.

Ранее стало известно, что защитник из петербургского «Зенита» Матвей Бардачев планирует поехать в Воронеж, чтобы пройти медицинский осмотр и войти в состав клуба «Факел». По информации инсайдера, именно там он подпишет арендное соглашение. Согласно документу, воронежцы будут платить 30% от зарплаты футболиста. Остальную часть будет компенсировать «Зенит».

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