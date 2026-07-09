Роман Постовалов рассказал о самом необычном поступке поклонников

На Дне Московского спорта ведущий шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС Роман Постовалов рассказал NEWS.ru, как однажды поклонники с автомойки бесплатно обслужили его машину и подарили освежитель воздуха. Фанаты узнали в артисте комедийного персонажа, в образе которого он выступал в «Уральских пельменях».

Как-то заехал на автомойку, где собрал вокруг себя фанатов Арамчика, моего персонажа. Мне не только помыли бесплатно машину, но и подарили чехол для телефона, освежитель воздуха <...>. Уехал с полным багажником подарков, — рассказал Постовалов.

Роман ушел из шоу «Уральские пельмени» в 2025 году, решив не продлевать контракт. По словам артиста, он по-прежнему поддерживает связь с экс-коллегами, встречая их на различных мероприятиях. Постовалов отметил, что, несмотря на уход из коллектива, его рабочий график плотно расписан.

Я меняю физическую форму благодаря присутствию или отсутствию бороды (смеется). А если серьезно, мой главный спорт — сумасшедший рабочий график, который бодрит лучше тренировок, — поделился артист.

Ранее звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова рассказала о ревности со стороны жен коллег по команде. По словам артистки, она и сама старалась оберегать участников коллектива от повышенного женского внимания.