Звезда «Уральских пельменей» рассказала о ревности со стороны жен коллег

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова в беседе с KP.RU призналась, что в начале карьеры в шоу ее недолюбливали жены коллег. По словам актрисы, женщины ревновали своих супругов. При этом со временем они успокоились и поменяли свое отношение к ней.

Возможно, у жен в самом начале и были какие-то моменты ревности и недоверия. Когда они меня уже узнали, поняли, что мне можно и нужно доверять, что у нас схожие ценности, я не подведу и не предам, они расслабились, — вспомнила Михалкова.

Актриса рассказала, что со временем начала и сама следить за коллегами и оберегать их от повышенного женского внимания. По словам Михалковой, она не хотела, чтобы чрезмерно активные поклонницы причинили вред семьям участников шоу.

Ранее Михалкова призналась, что из-за сильного эмоционального перенапряжения тяжело заболела и была парализована. В период выхода ее первого фильма у артистки защемило нерв.