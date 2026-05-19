19 мая 2026 в 13:43

Восстановление Карабаха признали опытом, вызывающим гордость

Гарафулич назвал восстановление Карабаха опытом, вызывающим гордость

Ханкенди, Карабах, Азербайджан Ханкенди, Карабах, Азербайджан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Восстановление Карабаха — это пример, который заслуживает внимания и которым можно гордиться, заявил временный резидент-координатор ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, опыт Азербайджана в постконфликтном возрождении Карабаха и Восточного Зангезура является важным образцом, передает Report.

Во время моего недавнего визита мы увидели, как работает система ASAN xidmət и как она реализована на практике. И, честно говоря, всем, у кого будет возможность посетить освобожденные территории, стоит это сделать. Это живой пример того, как можно восстанавливать с достоинством, — сказал Гарафулич.

Координатор ООН добавил, что его особенно впечатлил уровень реализованных проектов, включая университет, клинику и центры ASAN.

Ранее заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев заявил, что в постконфликтный период Азербайджану удалось создать гибкую систему, которая объединила все государственные учреждения и позволила решить вопрос восстановления освобожденных территорий. Он подчеркнул, что у людей нет времени ждать — они хотят вернуться на свои земли как можно скорее.

