Следком Армении возбудил уголовное дело после ролика с угрозами Пашиняну

Следком Армении возбудил уголовное дело после появления в интернете видеоролика, в котором несколько человек в масках и с оружием в руках оскорбляют и угрожают премьер-министру страны Николу Пашиняну, сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян в соцсетях. По ее словам, производство инициировано по фактам подготовки убийства группой лиц, компьютерного саботажа и незаконного оборота огнестрельного оружия.

Ведется предварительное следствие в направлении установления личностей совершивших преступление лиц, — написала она.

Сам Пашинян уже отреагировал на видео, назвав его участников «трусишками». Премьер призвал их снять маски и пообещал, что всех участников ролика одного за другим поставят на колени.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит в Ереван президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского оставил след в виде «европейских ценностей» на манерах премьер-министра Армении. Так она прокомментировала кадры с предвыборной агитации, на которых Пашинян кричит на женщину.