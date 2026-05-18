«Европейские ценности налицо»: Захарова высмеяла истерику Пашиняна

Визит в Ереван президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского оставил след в виде «европейских ценностей» на манерах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала кадры с предвыборной агитации, на которых Пашинян кричит на женщину.

Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался — «европейские ценности» налицо. Или на лице, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Пашинян во время предвыборной акции не справился с эмоциями и накричал на женщину, которая обвинила его в разрушении государственности страны. Позже выяснилось, что политик сорвался на Арпину Согоян — мать адвоката лидера движения «Священная борьба», архиепископа Баграта Галстаняна Татевика Согояна.

До этого суд в Ереване принял к рассмотрению гражданский иск Пашиняна к лидеру партии «Сильная Армения» и предпринимателю Самвелу Карапетяну. Глава правительства требует опровергнуть слова о якобы употреблении им галлюциногенных грибов, а также выплатить компенсацию в размере $16 тыс. (более 1,1 млн рублей).