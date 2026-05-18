Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 16:30

Кремль не увидел признаков прорыва в отношениях с Вашингтоном

Ушаков: поездка подсанкционного Котякова в США не станет сдвигом в отношениях

Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Поездки российских министров в США не свидетельствуют о радикальных изменениях в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя ТАСС предстоящую командировку министра труда Антона Котякова в Нью-Йорк. Он отметил, что подобные контакты остаются полезными для взаимодействия двух стран.

Такого рода поездки, конечно, радикально не раздвигают в системе отношений двух стран — никакого отношения [к сдвигу] не имеют, ничего не означают, — заявил Ушаков.

Помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам также отметил, что нет никакой связи между визитами в Пекин президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его словам, поездка была согласована заранее. Он напомнил, что российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин обычно в начале года проводят телефонный разговор или общаются по видеосвязи.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает на продолжение посреднических и миротворческих усилий Вашингтона для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины. Представитель Кремля подчеркнул важность участия американской стороны в поиске путей дипломатического решения.

Власть
Россия
США
Юрий Ушаков
