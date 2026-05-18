Блогера Чистякову приговорили к 12 годам колонии после теракта

Блогеру-криминологу Диане Чистяковой вынесли приговор — 12 лет колонии по делу о теракте у здания МВД в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «112». По информации авторов, она действовала по указке мошенников.

На канале сообщили, что в октябре 2025 года 29-летняя девушка перевела деньги злоумышленникам, а затем по их инструкции бросила коктейль Молотова в сторону отдела на Загребском бульваре. Авторы рассказали, что блогер не попала даже в полицейские машины.

Ранее российские спецслужбы провели масштабную операцию и задержали 49 пособников украинских телефонных кол-центров. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что массовые задержания прошли в течение первых трех месяцев года сразу в 19 регионах страны, включая Москву и Санкт-Петербург.

Также в Новороссийске задержали местного жителя, который совершил поджог отделения банка по указанию мошенников. Им оказался 22-летний молодой человек, перечисливший злоумышленникам 780 тыс. рублей. В полиции уточнили, что задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

