День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 17:03

Россиянин отдал накопления мошенникам и стал пироманом по их указанию

Житель Новороссийска поджег отделение банка по указанию телефонных мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новороссийске задержали местного жителя, который совершил поджог отделения банка по указанию мошенников, сообщает городское управление МВД России. Им оказался 22-летний молодой человек, перечисливший злоумышленникам 780 тыс. рублей. В полиции уточнили, что теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее молодой человек стал жертвой мошенников и перевел им 780 тыс. рублей. Под их влиянием он не подал заявление в правоохранительные органы и начал действовать по указанию третьих лиц, пытаясь поджечь помещения банков, — говорится в публикации.

Ранее зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин предупредил, что мошенники стали использовать плановое отключение горячей воды в многоквартирных домах для обмана россиян. По его словам, они предлагают от имени управляющей компании перейти на сайт для проверки графика отключений, через который взламываются «Госуслуги».

До этого пенсионерка отдала мошенникам деньги и золотые слитки весом более восьми килограммов. По данным ГУ МВД России, общая сумма ущерба превысила 160 млн рублей.

Регионы
Краснодарский край
Новороссийск
телефонные мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
Слуцкий объяснил, с чем связан массовый налет БПЛА на Москву
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: что там произошло
СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске
На Западе узнали о тревоге окружения Трампа из-за Китая и Тайваня
Минобороны ОАЭ раскрыло подробности удара по АЭС «Барака»
Google, Microsoft и Meta хотят обязать платить Ирану за интернет-трафик
Американские ученые связали спад рождаемости с неожиданным фактором
Число погибших в результате атак на Ливан выросло
Пожар на стройплощадке на востоке Москвы потушили
Белый дом может снова пойти на уступки по российской нефти
МУС ответил на сообщения о тайной выдаче ордеров на арест министров Израиля
«Напоминает капитуляцию»: военэксперт о выдвинутых пяти условиях США Ирану
Появились новые подробности о расследовании против Павла Дурова во Франции
В Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти
«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского
Президент Бразилии пошутил о фотографии Трампа
В ФРГ назвали тех, кто представляет реальную опасность для страны
В Британии с ужасом узнали, чем занималась охрана Карла III в рабочее время
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.