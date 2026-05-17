Россиянин отдал накопления мошенникам и стал пироманом по их указанию Житель Новороссийска поджег отделение банка по указанию телефонных мошенников

В Новороссийске задержали местного жителя, который совершил поджог отделения банка по указанию мошенников, сообщает городское управление МВД России. Им оказался 22-летний молодой человек, перечисливший злоумышленникам 780 тыс. рублей. В полиции уточнили, что теперь задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее молодой человек стал жертвой мошенников и перевел им 780 тыс. рублей. Под их влиянием он не подал заявление в правоохранительные органы и начал действовать по указанию третьих лиц, пытаясь поджечь помещения банков, — говорится в публикации.

