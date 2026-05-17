День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 16:58

Прибалты назвали условие для отправки 40 военных в Ормузский пролив

Науседа: Литва направит контингент в Ормузский пролив после подписания мира

Гитанас Науседа Гитанас Науседа Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Литва готова направить свой контингент для присоединения к коалиции по обеспечению возобновления судоходства в Ормузском проливе, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. При этом, по его словам, ключевое условие для отправки 40 литовских военных и гражданских специалистов — это подписание мира между США и Ираном, передает ТАСС.

Не считаю, что наши военные должны участвовать в этой миссии в условиях продолжающегося конфликта. Замысел заключается в том, что безопасность судоходства будет обеспечиваться после того, как будет достигнута договоренность [о мире] между Ираном и США. По сути, это должно быть в мирных условиях, — отметил Науседа.

Госсовет обороны Литвы 11 мая принял решение направить 40 военных и гражданских специалистов Минобороны в состав участников операции в Ормузском проливе. Командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас уточнил, что речь идет о штабных офицерах и саперах. Окончательное решение о направлении контингента за границу находится в компетенции Сейма, вопрос планируется вынести на голосование в ближайшее время.

Ранее опрос показал, что более 70% населения Литвы считают, что жизнь в стране ухудшается. В частности, такого мнения придерживаются граждане старше 50 лет, сельские жители, рабочие и фермеры. В опросе было задействовано 1010 человек, он состоялся с 23 апреля по 7 мая.

Европа
Литва
Прибалтика
военные
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завершают расследование»: НАБУ и САП хотят арестовать жену Зеленского
Генконсульство РФ подключилось к истории арестованного в Кемере россиянина
Вооруженный двумя ножами посетитель Эрмитажа захватил трон императора
«Застрелен»: под Лейпцигом развернулась новая трагедия
«Это очень серьезно»: бывший премьер Украины высказался о запуске «Сармата»
Роскосмос показал уникальный снимок метеоритного кратера на Земле
Россиянин отдал накопления мошенникам и стал пироманом по их указанию
Лютые удары и обугленные трупы солдат ВСУ: новости СВО на вечер 17 мая
Прибалты назвали условие для отправки 40 военных в Ормузский пролив
Минздрав запустит для российских родителей «школы для беременных»
Атака ВСУ на Подмосковье вызвала в Европе жесткую критику
Нетаньяху пообещал не жалеть денег на защиту от дронов
Поиски Усольцевых: последние новости 17 мая, что случилось на самом деле?
Словакия и Азербайджан могут заключить 10-летний контракт на поставку газа
Появились детали пожара на стройплощадке на востоке Москвы
Площадь пожара на востоке Москвы увеличилась
Политолог ответил, что потребуют США от Китая за отказ от поддержки Тайваня
Дептранс изменил движение автотранспорта из-за сильного пожара в Москве
Ирак оказался втянут в противостояние Израиля, США и Ирана
Продюсер сделал громкое заявление о подачках России со стороны Евровидения
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.