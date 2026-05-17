Прибалты назвали условие для отправки 40 военных в Ормузский пролив Науседа: Литва направит контингент в Ормузский пролив после подписания мира

Литва готова направить свой контингент для присоединения к коалиции по обеспечению возобновления судоходства в Ормузском проливе, заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа. При этом, по его словам, ключевое условие для отправки 40 литовских военных и гражданских специалистов — это подписание мира между США и Ираном, передает ТАСС.

Не считаю, что наши военные должны участвовать в этой миссии в условиях продолжающегося конфликта. Замысел заключается в том, что безопасность судоходства будет обеспечиваться после того, как будет достигнута договоренность [о мире] между Ираном и США. По сути, это должно быть в мирных условиях, — отметил Науседа.

Госсовет обороны Литвы 11 мая принял решение направить 40 военных и гражданских специалистов Минобороны в состав участников операции в Ормузском проливе. Командующий армией генерал Раймундас Вайкшнорас уточнил, что речь идет о штабных офицерах и саперах. Окончательное решение о направлении контингента за границу находится в компетенции Сейма, вопрос планируется вынести на голосование в ближайшее время.

Ранее опрос показал, что более 70% населения Литвы считают, что жизнь в стране ухудшается. В частности, такого мнения придерживаются граждане старше 50 лет, сельские жители, рабочие и фермеры. В опросе было задействовано 1010 человек, он состоялся с 23 апреля по 7 мая.