Более 70% жителей Литвы пожаловались на ухудшение жизни в стране

Более 70% населения Литвы считают, что жизнь в стране ухудшается, сообщает агентство ELTA со ссылкой на результаты опроса. Такого мнения придерживаются граждане старше 50 лет, сельские жители, рабочие и фермеры. В опросе было задействовано 1010 человек, он состоялся с 23 апреля по 7 мая.

Ухудшающимся положение в стране назвал 71% участников опроса, — сказано в обобщенных итогах исследования.

В материале сказано, что оптимистически ситуацию оценил 21% опрошенных. Среди них преобладали лица младше 30 лет, люди правых политических взглядов с высшим образованием, с наиболее высоким ежемесячным доходом (более €2,5 тыс.; 213 тыс. рублей) на семью, руководители фирм и предприятий.

Ранее сообщалось, что жители Латвии вынуждены экономить на продуктах, чтобы оплатить коммунальные услуги. Как рассказал бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов, средняя зарплата в Латвии составляет €800 (68 тыс. рублей) после вычета налогов. При этом в республике троекратно растут цены на продукты, увеличивается стоимость коммунальных услуг, в частности за потребление электроэнергии.