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06 июня 2026 в 20:04

Путин провел встречу с полпредом в СЗФО Игорем Руденей

Президент РФ Владимир Путин в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане Президент РФ Владимир Путин в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в Астане Фото: Александр Щербак/POOL/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на встрече обсуждалось развитие федерального округа в более широком контексте.

Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей — полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, — сказал Песков.

Песков также добавил, что вечером, после завершения программы участия в Петербургском международном экономическом форуме, Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы.

Ранее секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в Петербургском международном экономическом форуме приняли участие более 24,5 тыс. человек. По его словам, на мероприятии присутствовали представители 142 стран.

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