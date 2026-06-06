Путин провел встречу с полпредом в СЗФО Игорем Руденей

Президент России Владимир Путин в субботу провел встречу с полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе Игорем Руденей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, на встрече обсуждалось развитие федерального округа в более широком контексте.

Сегодня Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей — полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, — сказал Песков.

Песков также добавил, что вечером, после завершения программы участия в Петербургском международном экономическом форуме, Путин провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы развития города, городского хозяйства и социальной сферы.

Ранее секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что в Петербургском международном экономическом форуме приняли участие более 24,5 тыс. человек. По его словам, на мероприятии присутствовали представители 142 стран.