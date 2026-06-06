В оргкомитете ПМЭФ назвали общее число участников форума Кобяков: более 24,5 тыс. человек приняли участие в ПМЭФ

Более 24,5 тыс. человек приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на пресс-брифинге. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на мероприятии присутствовали представители 142 стран.

Общее количество участников превысило 24,5 тыс. человек, — сказал Кобяков.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что своим выступлением на пленарном заседании на ПМЭФ президент России Владимир Путин подтвердил, что превосходит европейский политический класс. По его мнению, глава государства показал мастер-класс, который никому не превзойти.

До этого Путин отметил, что Петербургский международный экономический форум в 2026 году посетили представители более 130 стран мира. Президент поприветствовал участников, обратив внимание на то, что зал полон.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ПМЭФ наглядно показал — разговоры об изоляции России не соответствуют действительности. Она обратила внимание на большое число тематических сессий и дискуссионных площадок.