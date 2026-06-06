ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 12:15

В оргкомитете ПМЭФ назвали общее число участников форума

Кобяков: более 24,5 тыс. человек приняли участие в ПМЭФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более 24,5 тыс. человек приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков на пресс-брифинге. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, на мероприятии присутствовали представители 142 стран.

Общее количество участников превысило 24,5 тыс. человек, — сказал Кобяков.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что своим выступлением на пленарном заседании на ПМЭФ президент России Владимир Путин подтвердил, что превосходит европейский политический класс. По его мнению, глава государства показал мастер-класс, который никому не превзойти.

До этого Путин отметил, что Петербургский международный экономический форум в 2026 году посетили представители более 130 стран мира. Президент поприветствовал участников, обратив внимание на то, что зал полон.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ПМЭФ наглядно показал — разговоры об изоляции России не соответствуют действительности. Она обратила внимание на большое число тематических сессий и дискуссионных площадок.

Регионы
Санкт-Петербург
ПМЭФ
Антон Кобяков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это провал»: евродепутат оценил одну идею Запада
Американские врачи предупредили о катастрофической эпидемии Эболы
Вдова экс-президента Франции умерла в преклонном возрасте
Королевская семья Британии: последние новости, новые откровения Кейт о раке
На похоронное бюро подали иск за осквернение тела
Британский политик высказался о получении гражданства России
Юного россиянина заметили с протянутой рукой в аэропорту Китая
Российским учителям помогут освоить ИИ-инструменты
Удар ВСУ по объекту Минобороны России привел к массовой жвакуации
Названы последствия атаки БПЛА по российскому региону
«Память короткая»: Кобяков ответил на агрессивные планы Запада
«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину
Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста
Раскрыто число домов, подключенных к газу в текущем году
Развожаев рассказал о разрушениях в Крыму после атаки БПЛА
«У них нет пути назад»: на ПМЭФ Армению сравнили с Украиной
Кобяков рассказал, как запреты влияют на суверенизацию интернета
«После паузы в 10 лет»: Кобяков назвал один из важнейших итогов ПМЭФ
Названо вероятное место запуска дронов ВСУ для атаки на Ленобласть
Уничтожен еще один летевший на Москву беспилотник ВСУ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.