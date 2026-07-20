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20 июля 2026 в 18:02

Следователи раскрыли новые данные о массовом отравлении на Ставрополье

Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье увеличилось до 97

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 97 человек, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в МАКСе. По данным ведомства, за медицинской помощью обратились 84 отдыхающих, находившихся на базе, а также 13 сотрудников комплекса. Всем им предварительно поставили диагноз «острый гастроэнтерит инфекционный».

В настоящее время в медицинские учреждения Ставропольского края и соседних республик обратилось 84 человека, отдыхавших на базе, и 13 работников комплекса. Им поставлен предварительный диагноз «острый гастроэнтерит инфекционный». Девять госпитализированы в ГБУЗ СК «Новоселицкая РБ», трое из которых несовершеннолетние. На сегодняшний день семеро госпитализированных выписаны в связи с улучшением самочувствия, двое продолжают стационарное лечение, — сказано в сообщении СК.

Ранее оперативные службы Ставропольского края сообщили, что причиной массового отравления на базе отдыха стали зараженные окорочка. Продукция была поставлена из Невинномысска.

Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о массовом отравлении посетителей гостиничного комплекса в Ставропольском крае. Уголовное дело было возбуждено по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание или отравление людей.

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Ставропольский край
СК РФ
отравления
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