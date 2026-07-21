В России подешевел один вид мяса Свинина в России подешевела на 2,4% до 392 рублей за килограмм

Свинина в России с января по июнь 2026 года стала дешевле на 2,4%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Средняя стоимость килограмма снизилась с 398,3 до 392 рублей.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин объяснил, что снижение цен связано с высокой степенью индустриализации отрасли, значительными производственными мощностями и возможностью производителей быстрее регулировать объемы выпуска. Он также отметил, что благоприятная ситуация с кормовой базой в начале 2026 года и хороший урожай зерновых в 2025 году обеспечили достаточное предложение компонентов кормов и способствовали снижению стоимости зерновой составляющей комбикормов.

Бескостная свинина за первые шесть месяцев года также стала дешевле примерно на 2,4%. Ее средняя стоимость снизилась с 499 до 487 рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что в июне 2026 года минимальные цены на социально значимые продукты первой необходимости в крупных российских торговых сетях снизились более чем на 11% по сравнению с прошлым годом. Главными драйверами этого падения стали популярные овощи, традиционно входящие в состав «борщевого набора» — он упал в цене на 27%.