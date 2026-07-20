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20 июля 2026 в 10:29

Бастрыкин затребовал доклад о сносе памятника советским воинам в Эстонии

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства сноса памятника советским солдатам в Эстонии, сообщается в Telegram-канале ведомства. Мемориал был демонтирован на братской могиле в деревне Йыгевесте Валгаского уезда.

Глава ведомства поручил Главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника, — уточнили в СК.

Ранее в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа 14-летний подросток устроил поездку на самокате по мемориальной плите комплекса «Воинская Слава». Свои действия юноша снял на видео и опубликовал в Сети. Организована проверка по статье об осквернении памятников.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выразила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в связи с очередным сносом памятника советским воинам-освободителям. По ее словам, потомки в неведении о том, где теперь лежат их деды и прадеды.

Власть
Эстония
Александр Бастрыкин
памятники
СК РФ
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